鳳飛飛故事館開館 每週二至週日開放參觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市政府委託大嵙崁文教基金會籌設的「鳳飛飛故事館」2日開館，營運時間為每週二至週日的上午9時30分至下午5時，每週一公休，但因3日適逢鳳飛飛逝世10週年，因此特別開放讓民眾參觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市政府委託大嵙崁文教基金會籌設的「鳳飛飛故事館」，在鳳飛飛逝世10週年前夕開館，歌迷與大溪在地社團今天熱鬧踩街遊行，更邀金曲歌王許富凱獻唱，回味歌后的美好。

鳳飛飛大哥林語農表示，很開心妹妹鳳飛飛的歌聲與物品能再次展現在民眾眼前，鳳飛飛是大溪的女兒，家人也永遠以她為傲。

大嵙崁文教基金會執行長李世明接受媒體訪問表示，位於大溪區公所旁的「鳳飛飛故事館」，是保存狀況佳且面積最大的獨棟日式宿舍，2012年登錄為歷史建築，如今館舍轉作「鳳飛飛故事館」，藉以紀念在大溪出生的一代天后鳳飛飛。

李世明指出，故事館內設有大溪人的鳳飛飛、台灣人的鳳飛飛、我的鳳飛飛及你的鳳飛飛共4大區，除展示電影海報及新聞報導，也有鳳迷的收藏，基金會更邀請當代藝術家可樂王，量身打造「唱歌的女孩」大型公仔作為故事館入口意象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鳳飛飛故事館表示，開館後的營運時間為每週二至週日的上午9時30分至下午5時，每週一公休，但因明天適逢鳳飛飛逝世10週年，因此特別開放讓民眾參觀。

許多鳳飛飛的歌迷一早就從各地包車到大溪，除了再次看看與鳳飛飛相關的一切，更可以與其他鳳迷一起回味早年追星點滴，齊唱鳳飛飛的歌曲並熱鬧踩街遊行，同時也邀請金曲歌王許富凱獻唱鳳飛飛的經典歌曲，與大家一起回味一代巨星。（編輯：李錫璋）1110102

桃園市政府委託大嵙崁文教基金會籌設的「鳳飛飛故事館」2日開館，歌迷一早就從各地包車到大溪，除了再次看看與鳳飛飛相關的一切，更可以與其他鳳迷一起回味早年追星點滴，齊唱鳳飛飛的歌曲並熱鬧踩街遊行。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月2日