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台東鯉魚山公園常遭丟垃圾 縣府設縮時攝影取締

2022/1/4 13:30
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣知名景點鯉魚山公園經常遭棄置垃圾，台東縣環保局近日架設縮時攝影機錄像取締，違者最高可罰新台幣6000元以下罰鍰。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘今天接受媒體訪問時表示，鯉魚山公園為台東市著名的休閒遊憩場所，周邊交通發達又鄰近市中心，許多民眾晨昏經常會前往運動、休閒遊憩、沐浴山林，外來遊客也常前往參訪。

林士銘指出，但鯉魚山公園長期以來因民眾棄置垃圾，不僅造成環境髒亂，也引發觀感不佳的負面評價，還要讓辛苦的清潔隊員在忙碌公務後，還要額外空出時間進行清理，增加隊員負擔。

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林士銘表示，少數民眾未配合將垃圾交由清潔隊垃圾車清運，又怕垃圾留置家中發臭，就常利用夜間、清晨等人潮較少的時間，將垃圾隨意丟棄在路邊、空地或人煙稀少的地方，結果容易引發破窗效應，越丟越多，造成環境髒亂、發臭、蒼蠅孳生的問題。

林士銘指出，為遏止這些行為，環保局已不定期架設縮時攝影機錄像，善用科技執法，揪出違規的行為人，並可依據廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰，希望民眾發揮公德心，不要任意棄置垃圾，共同維護環境整潔。（編輯：戴光育）1110104

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