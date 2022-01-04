疫情影響捐款少4成 華山基金會堅持送暖

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長期服務弱勢長輩的華山基金會屏東站受到COVID-19疫情影響，捐款銳減，如今距離孤老年菜發送剩下不到2週，僅募集約5成，盼透過公益呼籲，帶動民眾對認養年菜及常年服務費的支持。（尤賓提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）農曆新年將至，長期服務弱勢長輩的華山基金會屏東站受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，捐款與去年同期相比減少4成，盼透過公益呼籲持續送暖。

華山基金會屏東縣站長尤賓接受中央社記者訪問表示，目前屏東縣服務約1312名弱勢長輩，從110年2、3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒以來，捐款逐月下降，和109年同期比減少約4成。

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不僅捐款減少，每年農曆年節，華山基金會都會給獨居弱勢長輩送上圍爐年菜到家中，讓獨老感受到佳節氣氛。尤賓說，春節前夕，要將募集給獨居長輩年菜，發送到長輩家中，每份新台幣700元，距離發送剩不到2週，僅募集約5成，盼透過公益的呼籲，帶動民眾對認養年菜及常年服務費的支持。

「咬緊牙關苦撐。」尤賓指出，目前除了靠各鄉鎮天使站長們分享服務資訊，爭取善心人士支持與協助。面對挑戰仍提供必要生活物資給有需要的長輩，讓他們不至於斷炊，疫情擊退不了對弱勢孤老的關懷，也期盼善士朋友協助「送愛到家-因為有您」的長期認助計劃，利用信用卡、銀行定期扣款等方式，每月1250元小額捐款，幫助弱勢長輩，維持服務。（編輯：黃世雅）1110104