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提升COVID-19疫苗接種率 嘉義縣贈200元禮券

2022/1/5 17:13（1/5 18:06 更新）
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嘉義縣政府5日表示，配合中央政策提升COVID-19疫苗接種率，即日起至1月31日打COVID-19疫苗送200元禮券或等值禮品。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月5日
嘉義縣政府5日表示，配合中央政策提升COVID-19疫苗接種率，即日起至1月31日打COVID-19疫苗送200元禮券或等值禮品。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月5日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）配合中央政策提升接種率，嘉縣即日起至1月31日打COVID-19疫苗送200元禮券或等值禮品，18歲以上未接種第1、2劑疫苗者，可透過「嘉義縣疫苗預約系統」預約或電洽各衛生所、合約院所。

嘉義縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，春節將近，國外入境返鄉過節民眾開始進入社區，加上國內出現Omicron新型變異株病例，社區感染風險增加，呼籲符合資格已滿18歲但尚未完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種民眾，趕快去打疫苗。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，配合中央政策，提升疫苗接種率，即日起至1月31日，嘉義縣18家衛生所及42家合約院所，配合推出打疫苗送200元禮券或等值禮品限時搶打活動，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約或電話洽詢，隨到隨打。

趙紋華說，嘉義縣COVID-19疫苗第1劑接種率76.9%、第2劑接種率65.6%，接種涵蓋率仍待提升。

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另外，縣府在3日啟動聯合稽查「視聽歌唱業、理髮業、三溫暖業、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、電子遊戲場業與資訊休閒業」共十大行業，輔導從業人員儘速完成2劑疫苗接種。

趙紋華指出，已稽查營業業者共4家，其中2家各有1名從業人員未完成2劑苗施打，但有提供7天內快篩檢測陰性證明，後續將列為復查點，如有違反規定將依傳染病防治法辦理裁處。（編輯：陳仁華）1110105

嘉義縣政府日前啟動聯合稽查視聽歌唱業、理髮業、三溫暖業等十大行業，輔導從業人員儘速完成2劑疫苗接種。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月5日
嘉義縣政府日前啟動聯合稽查視聽歌唱業、理髮業、三溫暖業等十大行業，輔導從業人員儘速完成2劑疫苗接種。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月5日
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