加嚴管制措施？柯文哲：密切觀察疫情狀況

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）桃園機場COVID-19群聚事件累計8例確診，台北市長柯文哲被問及是否加嚴聚餐活動等管制措施時說，北市疫苗覆蓋率及疫調能力都已提升，密切觀察疫情狀況，有問題再發布新命令。

柯文哲今天出席全國第一條完整花卉冷鏈供應體系記者會前接受媒體聯訪，對於是否會加嚴聚餐場所等管制措施時表示，聚餐活動會造成大規模破口，特別是卡拉OK場合，但台灣跟去年5月不一樣了，有一定程度的保護力，所以會密切觀察，有問題再發布新命令，用新常態應付疫情。

柯文哲進一步表示，疫情現在有一些突破，不過台北市民打滿2劑疫苗的比率已達69%，加上流動人口達80%，而打完第1劑的也有90%，保護力比去年5月強太多，加上疫調系統更進步，理論上，現在防疫升級標準應該比去年5月高很多。

媒體詢問，是否應把美國列為高風險國家，柯文哲回應，目前台灣只有把非洲10國列為高風險國家，但近期大部分境外移入個案都是從美國回來的，所以從美國回來的恐怕比其他國家更危險一點，不過政治是政治、科學是科學，台灣一向是政治凌駕科學。

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媒體追問，是否認為從美國回來的旅客應送集中檢疫所居家檢疫，柯文哲說，現在防疫旅館配備跟人員訓練都差不多了，所以集檢所跟防疫旅館只是名稱不一樣而已，裡面內容差不多。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案目前共有7名清潔員及1名防疫計程車司機確診，其中有個案在跨年期間連續5天去金嗓歌友會，桃園市衛生局今天上午開始針對全數歌友會會員進行預防性採檢。（編輯：方沛清）1110106