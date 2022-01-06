茄萣濕地檢出2例H5N1 動保處加強周邊消毒採驗

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄茄萣濕地近期在鴨科排遺物中檢出2例H5N1亞型高病原性禽流感，高雄市動物保護處表示，已針對濕地周遭聯外道路加強消毒，半徑5公里家禽場健康訪視及採驗，目前無異狀。

動保處接受中央社記者訪問表示，茄萣濕地分別於去年12月4日及12月12日由濕地野鳥協會採到鴨科排遺物中，驗出H5N1亞型高病原性禽流感呈陽性共2例。

動保處表示，已針對濕地周邊聯外道路加強消毒外，並針對半徑5公里約10家家禽場健康訪視及採樣送驗，目前尚無異狀。

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此外，台南喜樹及安南區等濕地也有檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒。病毒與去年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相近，台南市動保處也發布新聞稿推測病毒可能由候鳥路徑上游國家輾轉傳入台灣。

根據農委會動植物防疫檢疫局統計，去年全台禽場發生高病原性禽流感共25例，顯示環境中仍有病毒存在。近期茄萣濕地出現2例，動保處加強採樣監測，也提醒業者加強消毒等措施，避免疫情擴散。（編輯：陳仁華）1110106