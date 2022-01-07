人權海報展開幕 陳其邁：提醒人權不是天上掉下來

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄市長陳其邁今偕監察院長陳菊參觀「跨越國界的人權火炬」海報展。他表示，海報展帶大家回憶人權不是天上掉下來，而是一步步團結並行，才能讓台灣人民在自由民主土壤奔放。

國際特赦組織台灣分會與國家人權委員會今天在高雄捷運美麗島站共同舉辦「跨越國界的人權火炬」海報展，陳其邁偕監察院長、國家人權委員會主委陳菊出席參觀。

陳其邁致詞表示，因為前市長陳菊的帶領才能在高雄設立人權委員會，推動各項運動與落實保障人權。在追求人權道路上有無比堅強勇氣與步伐。這次海報聯展也帶大家回憶人權不是從天上掉下來，而是一步一步團結並行，才能保障人權，讓每一個台灣人民都能在自由民主的土壤上盡情奔放。

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陳其邁指出，國際特赦組織長年關心台灣人權發展，在台灣民主運動最困難時給予最堅定支持、最大力協助，相信以台灣過去累積經驗，從過去接受援助的輸入國，現在也能作為以人權為價值的輸出國，把台灣經驗與其他國家分享，更積極落實作為地球公民的責任。「人權作為一個普世價值，也是高雄城市價值」。

「跨越國界的人權火炬」海報展即日起至2月6日在高雄捷運美麗島站展出，海報以人權為主題，一共展出72幅海報，內容包括「寫信馬拉松」個案、藝術家創作反對性別暴力的倡議作品、國際特赦組織60週年藝術家創作，以及與美麗島事件相關的珍貴歷史文件照片。（編輯：黃世雅）1110107

「跨越國界的人權火炬海報聯展」開幕記者會7日在高雄捷運美麗島站舉行，高雄市長陳其邁（右）到場參觀，並聽取導覽員解說。中央社記者董俊志攝 111年1月7日