促打疫苗 高市9日起在大東文藝中心開第3劑接種站

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國內疫情出現升溫趨勢，高雄市衛生局8日宣布，自9日起到14日在大東文化藝術中心開設第3劑疫苗接種站，呼籲符合資格民眾儘速接種疫苗，提升保護力。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高市衛生局明天起到14日在大東文化藝術中心開設第3劑疫苗接種站，供符合資格者接種莫德納疫苗，民眾可於今晚7時30分後上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

高雄市政府衛生局宣布，明天起到14日，每天上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，在大東文化藝術中心開設第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，提供莫德納疫苗。

衛生局表示，此疫苗接種站僅供符合第3劑接種條件（第2劑接種滿12週）的18歲以上民眾接種。

衛生局表示，想接種的民眾可於今晚7時30分後，上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，也會開放現場登記，但名額有限、額滿為止；預估明天將提供4000人次接種。

衛生局也提醒，接種民眾須攜帶健保卡、小黃卡，並告知醫師接種史。

衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，經統計到今天為止，高雄市滿足可接種第3劑條件者共26萬人，到1月底會達91萬人；目前看來民眾對第3劑接種需求較高，因此加開第3劑接種站，盼高風險族群能盡快接種。（編輯：黃世雅）1110108