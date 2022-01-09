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台南社區規劃師學院開訓 盼加強關注地方公共議題

2022/1/9 11:56（1/9 12:11 更新）
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「台南市綠社區培力計畫」社區規劃師學院開訓典禮9日在南區金華社區活動中心舉行，台南市長黃偉哲（前排中）出席關心。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月9日
「台南市綠社區培力計畫」社區規劃師學院開訓典禮9日在南區金華社區活動中心舉行，台南市長黃偉哲（前排中）出席關心。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市政府都市發展局規劃的綠培力社區規劃師學院今天開訓，共有146人將接受36小時課程培訓，盼社區規劃師更能主動關注地方公共議題，落實「由下而上」的社區營造機制。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「台南市綠社區培力計畫」社區規劃師學院開訓典禮上午在南區金華社區活動中心舉行，此次共有146名各社區代表及有興趣民眾參加，將接受「企劃力、社造力、行銷力、專案管理、公共參與、場域訓練」6大主題、共36小時課程培訓。

市長黃偉哲出席致詞時表示，市區與鄉村的社區型態不同，如何讓不同類型社區有好的發展，有賴大家共同努力，透過綠培力社區規劃進行腦力激盪，交流不同經驗，共同守護及陪伴社區成長。

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都市發展局長莊德樑表示，綠培力計畫4年來已培訓117名新生代社區規劃師，同時為地方進行35處改造，更進一步引導社區整合軟硬體資源，由地方社區與社群共同參與規劃、設計與施工，落實「由下而上」的社區營造參與機制。

莊德樑表示，這次社區規劃師培訓課程，除了均衡提升每名社區規劃師對社會與環境的基本常識與素養，更希望他們能主動關注社區環境及地方發展公共議題，串聯各界力量，共同協助地方環境發展，傳承地方智慧。（編輯：陳仁華）1110109

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