Omicron本土疫情升溫 台東聯合稽查八大行業

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）因應近期Omicron新型變異株威脅，本土疫情升溫，台東縣政府財政及經濟發展處昨晚會同台東縣警察局及衛生局，針對高感染風險的八大行業及休閒娛樂場所進行聯合稽查。

縣府呼籲業者應讓所有工作人員、從業人員皆應接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗2劑且滿14天，務必遵守防疫相關規定，做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，由於國內近日出現COVID-19群聚疫情，多名患者確診感染傳染力更強的Omicron變異株，中央流行疫情指揮中心證實Omicron已進入台灣，正全力防疫。

為防阻疫情傳播，縣府針對接觸頻繁且易近距離接觸等職業場所，將持續加強稽查能量，仍請業者與消費者落實防疫工作，一起努力，讓疫情早日得到控制。

經濟部商業司公告修正部分防疫管理措施建議指引，自元旦起強化大型餐宴、婚宴場所、美容美體業、桌遊、麻將休閒館營業場所、資訊休閒營業場所、電子遊戲場營業場所、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所及歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所人員COVID-19疫苗接種規範。

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上述場所（域）所有工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

台東縣政府呼籲業者務必遵守規定，以免遭到重罰；避免群聚傳染的可能性，大家配合遵循防疫措施，落實手部衛生，咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域。（編輯：謝雅竹）1110109