花蓮測速王換了 蘇花公路崇德段勿愈開愈快

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花蓮新的「測速王」在台9線崇德派出所前，速限50公里，由於此處道路筆直又寬闊，駕駛人常容易疏忽而猛踩油門。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月10日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮固定式測速照相110年冠軍是蘇花公路台9線166.5公里崇德路段，共取締5138件；去年全縣取締總件數3萬5047件，若以汽車超速最低罰款1600元來計算，共為國庫進帳5600萬多元。

花蓮地廣人稀，駕駛人常不自覺加快車速，以致違規被罰；新的「測速王」在崇德派出所前，取代前一年的台9線豐田段那一支測速照相機。台9線崇德路段速限50公里，由於此處道路筆直又寬闊，駕駛人常容易疏忽而猛踩油門。

花蓮縣警察局今天向記者表示，統計去年測速罰單告發，第一名是位於台9線166.5公里北往南向的崇德派出所前，共開出5138件違規超速罰單；第二名是縣道193線88.15公里處新設置的數位式雷達照相機，超速3268件；第三名為花東海岸公路台11線23.4公里處水璉路段，開出罰單3200件。

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花蓮全縣去年開罰3萬5047件，比前一年（民國109年）總件數4萬6402件減少1萬1000多件，推估主因是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，民眾減少出門。

花蓮縣警察局指出，花蓮全縣共設置32支固定式測速照相設備，包含闖紅燈照相設備6支。設置測速照相器不是為了罰款，盼藉此警惕駕駛人都能遵守交通規則，保障用路人安全，縣內固定測速照相地點也都會公布官網，供民眾查詢。（編輯：黃世雅）1110110