高雄輕軌屢遭撞 議員要求盡速加裝提醒號誌

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄輕軌8日在鼓山區綠川街口遭機車擦撞，是今年首起輕軌車禍事故。民進黨議員簡煥宗指出，2度會勘建議加裝號誌卻不被重視。交通局回應，下周前會完成提醒號誌裝設。

簡煥宗今天發布新聞稿指出，8日上午11時多，輕軌C17鼓山區公所站與綠川街路口發生機車與輕軌擦撞事故。去年當地里長就反應綠川街路口因地形地貌關係，用路人無法即時看到號誌，需加裝警示號誌。

簡煥宗說，去年10月底召集相關單位會勘要求改善，但市府無視，去年12月5日發生機車與輕軌擦撞，今年1月8日再次發生意外。不滿市府官員忽視議員、里長意見反應。

簡煥宗說，實在無法理解一個簡單改善工程，為何一拖再拖。7日再次參與高捷公司舉辦會勘，再次要求市府盡速完成改善工程。但市府仍無作為，以致會勘隔天又發生1起意外事故，批評市府未將人民安全放在施政首要目標。

交通局官員接受中央社記者訪問表示，去年底會勘後，已著手進行相關提醒號誌規畫。目前決定在輕軌站和綠川街口的前後路段都加裝LED提醒號誌，預計下周前可完成裝設。

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高雄捷運公司今天說明8日上午11時31分這起事故，輕軌列車從C16文武聖殿站上行，往C17鼓山區公所站方向行駛時，在綠川路口遭機車擦撞，司機員緊急停車，車上乘客無受傷，但機車女騎士受傷送醫。事故初判為機車闖紅燈未遵守交通號誌肇禍，也是今年第1起輕軌擦撞事故；去年共11件汽機車擦撞事故。

高捷今天也公布7日綠川街會勘相關單位意見，包括簡煥宗建議增加輔助號誌(CMS)，綠川街停止線由交通局研議強化，建議停止線往後劃設，並加設「慢」字。當地綠川里里長提出研議醒目且有提醒效果號誌牌；輕軌聲光號誌轉向，原右側聲光號誌轉向給對向來車看，對向聲光號誌轉向給來車看；增加紅藍警示燈。（編輯：孫承武）1110110