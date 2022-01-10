小兒麻痺也能健身 北市身障運動團員籲相信自己

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）為協助身障者培養運動習慣，台北市體育局成立巡迴運動指導團，3年來提供肌力、器材等課程。參與學員表示，就算是小兒麻痺也能健身，鼓勵身障朋友們相信自己，勇敢嘗試。

台北市體育局從108年起攜手台北市輪椅網球推廣協會，率先全國成立身心障礙者巡迴運動指導團。體育局指出，指導團不僅提供徒手肌力、運動器材、墊上運動等基礎課程，還推出手搖車、輪椅網球、路跑等戶外運動體驗，更在去年首創水中飛輪及水中健身，3年來已服務3700人次。

體育局今天舉辦身心障礙者運動指導團成果展，因遺傳性視網膜病變導致視力受損的張小姐表示，她在兩次單車環島的過程中有感於體能需要加強，因此從指導團成立開始就參與徒手肌力課程，希望藉運動改善身心健康。

張小姐說，指導團的優勢在於場地及環境安全，且有足夠教練可以陪著每一名學員，所以她3年來帶了很多朋友一起參加，上課過程也結交許多朋友，真的非常好。

去年退休後開始參與課程的謝小姐表示，就算同樣是小兒麻痺者，每個人狀況仍有很多差異，但指導團有一個主教練跟4、5個助教，可以在學員旁邊給予個別指導，感覺很棒，所以都會透過社群軟體分享、推薦朋友來上課。

謝小姐鼓勵身障朋友，運動會分泌讓心情很快樂的激素，可能有人會不相信自己有能力做到特定運動，但指導團有教練陪同，其實只需要有人指導或稍微扶一下，就會發現自己做得到，千萬不要因為覺得困難就不動、不嘗試。

台北市長柯文哲在成果展上致詞表示，指導團的目的不只是讓身障者運動，更重要的是在課程結束後，養成自動自發運動的習慣，不光只是教練在的時候才運動。

柯文哲說，運動生活是一輩子的，將繼續致力保障身心障礙朋友的權益，打造一個對所有人都友善的運動環境，讓台北市成為友善共融的城市。（編輯：屈享平）1110110