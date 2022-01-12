欣欣水泥捐贈花蓮榮家火警監測器 強化居住安全
2022/1/12 17:31（1/12 17:51 更新）
花蓮榮家怡心堂安置行動不便的榮家住民，12日獲欣欣水泥捐贈新型火警總機系統，在房間、樓梯等公共空間天花板放置火警監測器，可即時量測溫度、濃煙程度，於火災發生時能第一時間警示。中央社記者張祈攝 111年1月12日
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮榮家怡心堂安置行動不便的榮家住民，因消防設備老舊，今天獲欣欣水泥捐贈火警總機系統，在樓梯、電梯、房間等區域安裝監測器，火災發生時能第一時間警示，爭取逃生時間。
花蓮榮譽國民之家今天舉辦捐贈儀式，由國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱主持，代表感謝欣欣水泥股份有限公司捐贈價值近新台幣100萬元的新型火警總機系統。
花蓮榮家主任方矩接受媒體採訪表示，花蓮榮家共有389名住民，其中住在怡心堂的百名住戶屬於行動不便、生病的患者，遇到火災需要更多疏散時間，因原有消防設備老舊，感謝欣欣水泥愛心捐贈，讓怡心堂全面汰換新設備，提供住戶更安全的居住環境。
欣欣水泥董事長劉啟華說，怡心堂3層樓各房間、樓梯、電梯及公共區域都設置火警監測器，可即時量測溫度、濃煙程度，總機可直接顯示火警發報點，精準掌握火災狀況，及時救援。
捐贈儀式中，呂嘉凱也頒贈二等榮光獎章給97歲的蔣山青，感念蔣山青過去陸續捐贈花蓮榮家約300萬元，購買公務車、協助山青日照中心興建等善行。（編輯：張雅淨）1110112
花蓮榮家怡心堂安置行動不便的榮家住民，但消防設備老舊，欣欣水泥股份有限公司12日捐贈價值近新台幣100萬元的新型火警總機系統，當火警發生時可即時顯示火災發生地點，精準掌握狀況。中央社記者張祈攝 111年1月12日
花蓮榮家怡心堂安置行動不便的榮家住民，12日獲欣欣水泥公司捐贈新型火警總機系統，在樓梯、電梯、房間及公共區域安裝監測器，提供住戶更安全的居住環境。中央社記者張祈攝 111年1月12日
花蓮榮家12日舉辦欣欣水泥捐贈新型火警總機系統儀式，退輔會副主委呂嘉凱（左2）會中並頒贈二等榮光獎章給97歲住民蔣山青（前中），感謝他多年來陸續捐款協助花蓮榮家興建山青日照中心及購買公務車等。中央社記者張祈攝 111年1月12日
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