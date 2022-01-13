北市抽查賣場百貨 光華新天地不合格遭罰12萬元

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（中央社記者劉建邦台北13日電）春節連假將屆，各百貨、賣場及大型餐廳將湧入採買年貨人潮，台北市建管處為確保消費安全，抽查5處場所，僅光華數位新天地屋頂層防火門損壞，依法開罰12萬元並要求盡快修復。

台北市政府建築管理工程處今天發布新聞資料表示，各大型百貨及餐廳、賣場為因應農曆春節及尾牙購物潮，近期將湧入大量採買人潮，為確保民眾消費安全，12日抽查5處場所，僅光華數位新天地不合格。

建管處指出，抽查5處場所包含萬華區優衣庫有限公司、新光三越百貨天母分公司、台北101百貨公司、饗食天堂大直店、光華數位新天地。

建管處表示，光華數位新天地違規事項為屋頂層防火門的門弓器損壞及門扇無法回復，依違反建築法裁罰新台幣12萬元，並要求2天內改善完畢，後續將派員複查，若仍不合格，就重罰30萬元，必要時斷水斷電。

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建管處指出，業者不要任意堆雜物在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，以免阻礙逃生避難，造成公共危險；民眾若發現業者有違規狀況，可打市民熱線1999通報。

市場處副處長高群荐接受媒體電話訪問時說，針對光華數位新天地違規事項會立即改善並修復，為確保民眾消費安全，每半年都有安排公安申報，後續將釐清屋頂層防火門損壞相關責任。（編輯：李亨山）1110113