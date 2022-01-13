年前大禮 陳其邁宣布調漲高雄公托機構人員薪資

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市長陳其邁今天宣布，調整高雄市公共托育機構薪資，全市28家公托機構專業人員自今年1月起月薪加碼4600元、廚工加碼2000元，合計將有356名工作人員受惠。

高雄市長陳其邁今天走訪新興公共托嬰中心表示，托育專業人員是優質托育環境的重要核心，托育人員耐心、專業的付出與陪伴，讓孩子們在充滿關愛的環境中快樂成長。

陳其邁說，為鼓勵辛苦的托育人員，除今年起年資每滿1年，月薪可增加新台幣500元，再度提升托育人員薪資；自今年1月起公托機構各類專業人員薪資增加4600元，負責兒童用餐營養的廚工則加薪2000元，合計將有356名工作人員受惠，期待幫助優質人力在公托機構中深耕服務，陪伴高雄的囝仔快樂成長，共同為高雄友善育兒環境投注愛與關懷。

高雄市政府並透過新聞稿說明，全力積極推動多項友善育兒措施，減輕年輕家庭負擔，從婦女懷孕即主動關心，提供弱勢孕婦產檢交通補助，生產後有坐月子到宅服務等。自今年起，市府也提供新生兒出生登記發送「高雄寶貝新生兒禮包」。

高市府也指出，持續積極布建公共托育據點，橫向合作盤點國中小等校園空間，連貫托嬰、幼教及國民教育，共融共享提升校園空間運用效益，並以此策略持續擴充公共托育據點。全市跨齡共享校園空間的公托設施，在今年底將從7處增加到26處，實踐「托教一條龍」建置模式。

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高市府並表示，高雄市自去年8月起率先調降公托中心托育比為1比4，並調整公共托育服務收費一致為9000元，帶頭優化公托服務品質及友善育兒家庭，並持續努力完備公共托育的拼圖板塊，盡力在今年底前達到全市53處公托中心的目標。

高市府也強調，高雄市各區設置有22處育兒資源中心、2輛育兒資源車及7處定點計時托育服務，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，期待讓青年落地生根，打造高雄成為適合生養孩子的幸福宜居城市。（編輯：陳仁華）1110113