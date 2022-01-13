南市增2場次高端疫苗追加劑中型接種站

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）因應疫情變化，台南市政府今天表示，19日上下午在新營區南瀛堂、23日上下午在北區許石音樂圖書館開設高端疫苗追加劑接種站。台南市民可透過疫苗接種預約系統預約。

衛生局今天新聞稿表示，19日（週三）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時於新營區南瀛堂；23日（週日）上午8時30分至11時30分、下午1時至4時在北區許石音樂圖書館開設高端疫苗追加劑接種站。

有接種高端疫苗追加劑需求，且設籍台南市民可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」https://health-reservation.tainan.gov.tw/預約。

衛生局表示，預約成功者，接種當日攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡（黃卡）按時前往；如已向其他醫療院所完成預約，依約前往，無須再透過1922（公費疫苗預約平台）或台南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種預約系統預約。有預約接種疑問，可撥台南市防疫專線（06）2880180。

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昨天台南市共1萬148人接種COVID-19疫苗加強劑及追加劑，其中59人接種AZ疫苗、6881人接種莫德納疫苗、816人接種高端疫苗、2392人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共1萬3382人接種COVID-19疫苗。

依衛生局數據，自展開疫苗接種作業起，統計至今年1月12日共接種276萬6863劑次，第1劑涵蓋率77.7%、第2劑涵蓋率68.2%、加強劑及追加劑涵蓋率2.5%、劑次涵蓋率148.4%。（編輯：孫承武）1110113