防酒駕出新招 高市警派員家戶訪累犯

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）防止酒駕，高雄市警察局長黃明昭今天在議會表示，將針對3年內有2次酒駕累犯，派員挨家挨戶拜訪、勸導；另針對10年來有酒駕紀錄者，均發出簡訊，提醒不要再酒駕。

高市議會審議高市府111年總預算案，今天審查警察局預算，多名議員關注酒駕議題。民進黨議員黃文益要求警察局說明，如何有效遏止酒駕，避免憾事重演。

黃明昭答詢表示，高市10年來有約3萬名酒駕紀錄者，會發簡訊提醒他們莫再犯；另針對3年內有2次酒駕紀錄的累犯，將派員挨家挨戶拜訪、勸導。

黃明昭說，針對酒駕再犯高危險者，會派警力緊盯夜間活動去向，如是否喝酒開車，並於餐飲、飲酒店家周圍加強酒駕攔查；也呼籲業者善盡責任代叫計程車。

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黃文益質疑，員警還要派人盯酒駕再犯高危險者跑攤，在執行上恐有困難。黃明昭說，確實辛苦且耗費警力，但仍要拜託各分局盯一段時間，讓這些人有所警惕。

時代力量議員林于凱說，大家都希望提高酒駕刑責，但送到司法機構多可減刑，認為累犯者若要減刑，須問被害者家屬意見。國民黨議員劉德林也說，警方應思考如何防範酒駕，盼司法、警察單位努力降低酒駕事故發生率。（編輯：黃世雅）1110113