台中疫苗政策五箭齊發 估1週接種40萬人次

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）國內出現COVID-19群聚感染案，各地民眾施打疫苗意願大增，台中市長盧秀燕今天表示，透過「五箭齊發」專案，預計1週內可接種疫苗40萬人次，過年前可達到約67萬人次。

台中市西區公所今天結合鄰近公務機關揪團打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，盧秀燕上午視察施打情形，她也特別感謝衛生福利部長陳時中日前肯定台中市疫苗施打站設置，台中市非常願意將經驗分享給其它城市。

盧秀燕表示，透過「五箭齊發」提高疫苗注射專案，預計1週內可達成接種約40萬人次，過年前可達到約67萬人次，市府不排除持續加強服務。

台中市下週將啟動「五箭分流」接種政策，盧秀燕說，市府將分別安排65歲以上長輩可到快打站施打、65歲以下市民則可至1922平台預約施打、還有公園及賣場等外展接種站、醫療院所等預約施打，另外則是開放職場、社區民眾揪團打疫苗，五箭齊發加快疫苗施打效率。

設在文心森林公園的外展接種站因不用預約、隨排隨打而人潮踴躍，盧秀燕說，市府推出五箭齊發將可分流人群；另外，每個人所選擇的疫苗種類不同，如何注射對自己情況最好，提醒大家依中央最新規定接種，提升自我保護力。

台中市衛生局長曾梓展表示，因應國內疫情變化，中市各合約醫療院所、外展接種站排隊人潮不斷，部分職場及社區只要50人以上，就可透過揪團預約接種時段，方便又快速，統計到13日止已受理124場次，接種81場次共5728人，近期揪團場數明顯攀升。（編輯：郭諭儒）1110114