新竹縣加開8場莫德納第3劑 5200劑隨到隨打

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣政府今天表示，因應搶打疫苗人潮，縣府15、16日加開8場大型接種場次，可提供5200劑施打第3劑莫德納，隨到隨打，不需預約，若現場人數多也請民眾保持社交距離。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，縣府規劃68家合約院所（9間醫院、46間診所、13鄉鎮市衛生所）提供施打。同時，也規劃中大型接種站與機動式加開夜間或假日接種場次。

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衛生局說明，本週末（15、16日）加開的8場隨到隨打接種場，地點包含，新豐松柏活動中心、中醫大新竹附設醫院、新竹縣婦幼館、中醫大新竹附設醫院、中興里集會所、新仁醫院、大安醫院、竹東鎮衛生所。詳情可利用竹縣疫苗地圖查詢13鄉鎮市疫苗接種訊息，或關注縣長臉書、衛生局疫苗專區及各地衛生所網站、FB等。

縣長楊文科透過新聞稿說，提醒民眾接種疫苗務必攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡），若接種紀錄卡遺失者，請提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種。（編輯：方沛清）1110114