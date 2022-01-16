金門洛神花多元開發 生產特色農特產

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金門縣農業試驗所和金門大學合作，以在地農產小麥和洛神花，研發特色零嘴「洛神小麥菓」，以覆膜方式將洛神花粉、巧克力噴覆於小麥膨發餅乾上，可說是「金門乖乖」。中央社記者黃慧敏攝 111年1月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門農試所近期以在地農產小麥和洛神花，研發「洛神麥菓」；另外，推出「洛神淺漬蘿蔔」。透過洛神花多元使用，解決生鮮季節性產品過剩，以及生產具有金門特色農特產。

金門農業試驗所新聞稿表示，金門洛神花在夏季生長、產量高，主要作為蜜餞、鮮食或飲品使用。因洛神花經熱風或日曬乾燥技術儲存營養價值容易流失，且鮮豔天然顏色會快速損失，因此採冷凍乾燥技術生產粉末，作為商品加工時著色與香氣天然色素來源。

對於最近發表「洛神麥菓」、「洛神淺漬蘿蔔」。農試所長楊慧明接受媒體聯訪表示，與國立金門大學就金門大宗農產品小麥與洛神花，研發這款小包裝食用方便零嘴「洛神麥菓」，可說是「金門乖乖」。將配合春節活動限量發放，以了解市場接受度。

另外，洛神花經糖醋及鹽等醃漬為洛神花醬後，在冬季蔬菜如金門蘿蔔大量上市時節，以淺漬方式進行醃漬，做成「洛神淺漬蘿蔔」。楊慧明說，因洛神淺漬湯汁不會太鹹，也可加水作成洛神飲品食用。

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參與這兩項創意伴手禮研發計畫的金大食品科學系副教授李欣玫受訪說，透過日本料理中常有天然顏色食材發想，將有特殊香氣的蘿蔔和顏色鮮艷的洛神花搭配在一起，研發洛神淺漬蘿蔔，沒想到口感驚豔，尤其要過年了，紅孜孜顏色相當討喜。

農試所表示，對於這兩款加工食品開發，若業者有興趣可洽農試所，後續輔導民間業者生產技術，使當地生產洛神花多元使用，推廣金門地區季節性農產品，解決生鮮季節性產品過剩及生產具有金門特色農特產。（編輯：孫承武）1110116

金門農業試驗所以在地農產小麥和洛神花研發創意零嘴「洛神小麥菓」，以及結合洛神花醬與蘿蔔醃漬成的「洛神淺漬蘿蔔」，農試所長楊慧明（右）和金門大學食品科學系副教授李欣玫（左）16日介紹產品特色。 中央社記者黃慧敏攝 111年1月16日