澎湖真靈殿重建入火安座大典 遶境祈福場面熱鬧

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖許家真靈殿今天舉行重建入火安座大典，並前往鼎灣、中西等庄頭的友廟遶境祈求合境平安，信眾沿路設案膜拜，鑼鼓與煙火此起彼落，讓冷清偏鄉顯得熱鬧非凡。

澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林與湖西鄉長吳政杰等地方首長民代都出席剪綵及揭牌，祈求神明保佑澎湖風調雨順，縣運昌隆、安度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

真靈殿主委許玉武致詞表示，真靈殿最近一次重建迄今近半世紀，因廟堂牆壁多有龜裂、褪色，民國106年起地方倡議重建，集資新台幣3000萬元，歷經2年重建，今天舉行入火安座大典，並盛大舉辦遶境祈福盛會。

賴峰偉等人指出，真靈殿能夠順利重建落成，要感謝許玉武、廟方及鄉親勞心勞力促成，並祝眾神尊神威顯赫，香火鼎盛護藜民。

許玉武表示，許家真靈殿創建於清乾隆44年，原祀奉土地公，光緒年間由鄉老許自溪自中國福建湄洲真顯宮迎回許府真君，二次大戰後再雕祀玄天上帝，是村民的信仰中心。

他說，許家真靈殿最近一次重建，在民國62年間；106年間因廟堂老舊，村民再度倡儀重建，民國108年出火重建；去年12月完成合脊，今天完工入火。（編輯：戴光育）1110116