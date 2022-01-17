高雄仁武新設抽水機完工 改善低窪區積淹水

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄仁武區曹公新圳為後勁溪上游支流，常有豪雨使曹公新圳水位高漲，加上周邊社區地勢較低，導致路面積淹水，市府水利局增設抽水機組，提升約4倍抽水量，今年汛期可運轉。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，仁武區曹公新圳為後勁溪上游重要支流，排水路流經人口密集都會區，過去多次豪雨使曹公新圳水位高漲，加上澄觀路1588巷周邊社區地勢較低，內水不易排除，常有路面積淹水情形。

水利局表示，近年積極向中央爭取治水經費，改善淹水面積，如民國109年完成曹公新圳護岸加高工程；另再向中央爭取新台幣1050萬元辦理仁武區灣內里澄觀路1588巷抽水機新設工程。

水利局指出，抽水機新設工程內容為增設2台抽水機組及1座抽水井，將低窪地區側溝系統無法容納的地表逕流導入抽水井內，並利用抽水機排入曹公新圳河道，比既有的抽水機抽水量約提升4倍。

抽水機新設工程今年1月已完工，日前完成抽水機組試運轉，將於今年汛期加入運轉行列，改善周邊低窪地區積淹水問題。（編輯：郭諭儒）1110117