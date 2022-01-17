高市高階警大調動 陳其邁重申務必酒駕零容忍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府警察局17日在禮堂舉辦卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮，新到任人員於宣誓後合影。中央社記者曾以寧攝 111年1月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市警局今天舉行16個分局長、保安警察大隊長交接典禮。市長陳其邁肯定警方打擊犯罪成效，並提及日前酒駕造成1死3傷悲劇，要求落實酒駕大執法，務必做到酒駕「零容忍」。

警政署日前發布高階警官人事命令。高雄市政府警局2名副局長退休，分別由高市警督察長趙瑞華和花蓮縣警察局長蔡丁賢調任；高市督察長由台南市督察長葉明潭接任。各分局長部分，除三民一分局長蕭正松留任，其餘16個分局長全部調動。

高雄市警局今天在禮堂舉辦卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市長陳其邁主持。他致詞肯定警方打擊犯罪成效，表示民國110年跟109年比較，全市全般刑案減少1540件、暴力犯罪減少26件、槍擊案減少7件，110年上半年治安滿意度更是縣市合併以來首度突破8成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁也提及日前男子黃子洋酒駕造成1死3傷悲劇，要求警方務必繼續落實酒駕大執法，並與橋頭、高雄兩地檢署合作，務必做到酒駕「零容忍」。此外，對於掃黑、肅槍、緝毒、A1類車禍防治，陳其邁再次要求進行重點工作盤點與執行。

陳其邁並肯定警方支援COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，表示有所有局處共同團結防疫，才讓高雄目前沒有社區傳播風險。他也說，市府會持續為警察爭取福利，過去2年也開始推動汰換警車、興建派出所等工作，讓警察執勤沒有後顧之憂。（編輯：孫承武）1110117

高雄市政府警察局17日在禮堂舉辦卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮，新到任人員舉起右手宣誓。中央社記者曾以寧攝 111年1月17日