基隆青創及公共服務補助 增學生社團最高可獲5萬

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基隆市政府為支持青年創業實作，並培育學生知能素養與探索，今年擴大辦理「基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」，新增「學生社團公共服務類」，學生社團最高可獲新台幣5萬元活動補助金。圖為民國110年青年創業提案說明會。（基隆市政府產業發展處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月17日

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市政府今年擴大辦理「基隆市青年投入創業及公共服務補助計畫」，新增「學生社團公共服務類」，即日起至3月1日受理提案，學生社團最高可獲新台幣5萬元活動補助金。

市府產業發展處長黃健峰今天透過新聞稿表示，今年補助計畫分為「青年投入創業類」及「學生社團公共服務類」2大類，其中「青年投入創業類」最高創業金上限為20萬元，申請人須為20歲至45歲的中華民國國民，已設立公司者，負責人也須設籍基隆。

至於尚未設立公司的個人或青年團隊，申請人須設籍基隆，並須檢附3年內接受創業輔導相關課程達20小時以上，或有相關證照、作品、實績證明文件。

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黃健峰說，市府為支持青年創業實作，並培育學生知能素養與探索，今年新增「學生社團公共服務類」，申請人須為基隆市高中職、大專院校學生社團，並以城市發展所面臨的問題，結合聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）提案，最高補助金上限為5萬元。

黃健峰指出，獲選的青創家及團隊除創業金補助外，市府設有專案輔導團隊，提供專家訪視、培力課程、業師諮詢、創業交流、整體行銷等一站式創業輔導，期望能協助提升青年創業商業模式與能量。補助計畫受理時間自即日起至3月1日，詳情可上「基隆青年夢工場」網站查詢。（編輯：李錫璋）1110117