中台灣元宵燈會暖身 主燈「台中虎爺」10公尺高

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台中市政府18日舉辦「2022中台灣元宵燈會」記者會，宣布燈會主題為「台中虎耶YA!」，現場有多名小朋友提著小提燈「波波虎」亮相。中央社記者郝雪卿攝 111年1月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）2022中台灣元宵燈會將於2月12日在文心森林公園登場，台中市副市長令狐榮達今天表示，今年主燈「台中虎爺」有高10公尺高，現場並設5大主題燈區。

台中市政府下午舉辦「2022中台灣元宵燈會」記者會，令狐榮達說明燈會主題為「台中虎耶YA!」，現場有多名小朋友提著小提燈「波波虎」亮相，燈會從2月12日展出到2月20日。

令狐榮達表示，今年元宵燈會回到市區的文心森林公園，可以搭乘捷運綠線來參觀，主燈是「台中虎爺」，現場還規劃5大主題燈區，超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創特色市集等。

除了繽紛的燈光饗宴外，令狐榮達指出，開幕晚會邀請到藝人徐佳瑩、陳勢安、梁文音及布農創作歌手王宏恩等人現場嗨唱，歡迎大家來台中賞花燈，感受台中幸福移居城市魅力。

台中郵局配合中台灣元宵燈會，特別設計製作限量「台中虎耶YA」立體郵冊、郵摺及明信片，燈會期間在郵局燈會服務區發售，2月12日燈會開幕當天下午3時至9時，在燈會現場開設臨時郵局服務，現場備有臨時郵局紀念信封1000封讓遊客免費索取，送完為止。

至於市民關注「波波虎」小提燈發放，台中觀光旅遊局表示，今年共製作18.5萬個小提燈，燈會期間每天下午3時起在文心森林公園排隊，並在下午4時開始發放，每日限量發完為止。

至於是否會受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，令狐榮達說，市府會採最高規格防疫標準，處理防疫事宜，讓大家能放心來台中參觀、旅遊及購物。（編輯：郭諭儒）1110118