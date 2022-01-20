新北淡海輕軌回饋金1月底將到期 216萬元未兌領
2022/1/20 10:38（1/20 11:16 更新）
新北捷運公司20日表示，電子票證搭乘淡海輕軌乘客滿200元回饋50元優惠，約有216萬元回饋金在1月底到期，呼籲民眾趕快到淡海輕軌各站售票加值機台兌領。（新北捷運公司提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月20日
（中央社記者沈佩瑤新北20日電）新北捷運公司今天表示，電子票證搭乘淡海輕軌乘客滿200元回饋50元優惠，約有216萬元回饋金在1月底到期，呼籲民眾趕快到淡海輕軌各站售票加值機台兌領，2月1日將歸零。
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新北捷運公司今天發布新聞稿指出，自民國109年2月1日起，推出「持電子票證搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」優惠計畫，截至110年12月底，已有近2300人次完成兌領，尚有1萬6000張票卡，約新台幣216萬元回饋金尚未兌領。
捷運公司提醒，請民眾儘速在今年1月31日前，利用電子票證於淡海輕軌各車站內的售票加值機操作領取回饋金，未兌領的回饋金將於2月1日歸零。（編輯：陳仁華）1110120
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