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年前垃圾量增 屏東崁頂焚化爐燒破管搶修

2022/1/20 11:04（1/20 22:06 更新）
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屏東崁頂焚化爐18日其中一個爐子破管而停爐，環保局緊急調度枋寮掩埋場暫置垃圾，並進行搶修，目前並不影響垃圾清運。中央社記者李卉婷攝 111年1月20日
屏東崁頂焚化爐18日其中一個爐子破管而停爐，環保局緊急調度枋寮掩埋場暫置垃圾，並進行搶修，目前並不影響垃圾清運。中央社記者李卉婷攝 111年1月20日
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）農曆新年將至，家戶大掃除，垃圾量增加，導致屏東崁頂焚化爐其中1個爐子燒破管，環保局緊急調度枋寮掩埋場暫置垃圾，並進行搶修，目前並不影響垃圾清運。

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屏東環保局長顏幸苑接受中央社記者訪問指出，因年前垃圾量增加，18日崁頂焚化爐其中1個爐子破管而停爐，另1爐子持續運行中，同步緊急調度枋寮鄉的掩埋場、恆春鎮及長治鄉的轉運站暫置垃圾，不影響垃圾清運。

崁頂焚化爐因破管而停爐已由工作人員進行搶修，顏幸苑表示，爐內燃燒垃圾時，溫度超過攝度800度，顧及維修人員安全，必須降為常溫攝氏25度後才可入內維修，最快需要3天時間。（編輯：方沛清）1110120

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