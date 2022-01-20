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沙畫重現黃魚文化 海沙共創反思海洋議題

2022/1/20 18:10（1/20 18:41 更新）
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藝術家劉致宏帶領連江縣立仁愛國小學生製作沙畫，透過沙畫方式比較台灣屏東、馬祖各村落沙灘顆粒、顏色，了解島嶼沙灘特色，並透過沙畫共創讓學生了解國際藝術島作品。中央社記者邱筠攝 111年1月20日
藝術家劉致宏帶領連江縣立仁愛國小學生製作沙畫，透過沙畫方式比較台灣屏東、馬祖各村落沙灘顆粒、顏色，了解島嶼沙灘特色，並透過沙畫共創讓學生了解國際藝術島作品。中央社記者邱筠攝 111年1月20日
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（中央社記者邱筠連江縣20日電）黃魚、燈塔沙畫躍然紙上，藝術家劉致宏帶領馬祖國小學生共創沙畫認識沙灘特性，並以沙為媒材，反思地方受抽砂船影響、黃魚捕撈與漁業文化沒落等海洋文化議題。

地下工事藝術家劉致宏昨天帶領連江縣立仁愛國小學生製作沙畫，透過沙畫方式比較台灣屏東、馬祖各村落沙灘顆粒、顏色，了解島嶼沙灘特色，並透過沙畫共創讓學生了解在南竿中山堂（山隴排練場）的作品「漁火」，由馬祖的東引燈塔、東犬燈塔光源交映，並透過地上黃魚沙畫呈現過往馬祖漁業繁盛時代。

馬祖四鄉五島因地理位置資源條件，過去黃魚會在清明時期迴游至東引海域產卵，並透過「聽音辨位」尋找魚群，劉致宏透過藝術創作重現馬祖漁民捕魚文化，發展為作品「漁火」。

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藝術家劉致宏今天受訪表示，使用沙進行創作，是因為馬祖居民對海砂具保護意識，加上馬祖海域受抽砂船影響，材料具有議題張力，而創作採用地區不同村落海砂須告知村內同意，未來展出結束，也會再歸還海砂回各澳口沙灘。

南竿仁愛村周邊常有抽砂船經過海上航道，藝術家劉致宏昨天透過沙畫共創工作坊，帶領地方國小學生認識馬祖海砂與黃魚捕魚文化，希望引領學生感受國際藝術島作品概念。（編輯：張銘坤）1110120

藝術家劉致宏透過藝術創作重現馬祖漁民捕魚文化，發展為作品「漁火」，以沙為媒材，反思地方受抽砂船影響、黃魚捕撈與漁業文化沒落等海洋文化議題。中央社記者邱筠攝 111年1月20日
藝術家劉致宏透過藝術創作重現馬祖漁民捕魚文化，發展為作品「漁火」，以沙為媒材，反思地方受抽砂船影響、黃魚捕撈與漁業文化沒落等海洋文化議題。中央社記者邱筠攝 111年1月20日
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