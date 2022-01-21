雲林斗六濫墾爭議 張麗善：沒有任何土石外運

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雲林縣長張麗善21日針對斗六咬狗段涉濫墾爭議表示，縣府一切依法行政、秉公處理，從開罰、要求改善、勒令停工、移送法辦，完全不循私，也沒有私相授受或任何袒護。中央社記者蔡智明攝 111年1月21日

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（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）針對雲林斗六咬狗段濫墾爭議，雲林縣長張麗善今天強調，縣府從開罰、勒令停工到移送法辦，完全不循私，針對部分人士說有土石外運，是扭曲事實，已收集資料，保留法律追訴權。

張麗善今天參加台61線高架橋下口湖休息站雲林嚴選專賣店週年慶暨浪鰻烏金推廣記者會，接受媒體聯訪時表示，針對斗六咬狗段涉嫌濫墾爭議，縣府一切依法行政、秉公處理，從開罰、要求改善、勒令停工、移送法辦，完全不循私，也沒有私相授受或任何袒護。

張麗善說，部分人士在媒體上看圖說故事、扭曲事實、誇大其詞，縣府已收集資料，保留法律追訴權；根據雲林地檢署調查的資料，顯示咬狗段完全沒有任何土石外運，必須以正視聽。

張麗善說，縣府立場就是全力配合檢警了解所有情況，天子與庶民犯法都是同罪，有違法一定會開罰與處分。（編輯：黃世雅）1110121