金馬澎鐵三角查緝與防疫 民眾安心過好年

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海委會第13巡防區春節擴大威力掃蕩誓師大會21日舉行，宣示海巡人員將以最嚴謹防疫措施，全力查緝陸船越界與加強防疫作為，以維護澎湖海域安全及杜絕不法，讓全民安心過好年。（第七岸巡隊提供）中央社 111年1月21日

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（中央社澎湖縣21日電）農曆春節將至，COVID-19變異株Omicron升溫，海委會第13巡防區今天擴大威力掃蕩誓師表示，金馬澎三離島同步以最嚴謹防疫措施，全力查緝陸船越界與防疫作為，維護澎湖海域安全及杜絕不法，讓全民安心過好年。

海委會第13巡防區春節擴大威力掃蕩誓師大會，原訂今天下午4時在澎湖海巡隊區舉行，因雨勢提早，由13巡防區指揮部主任羅弘熙主持，包括海巡隊、查緝隊、第7岸巡及特勤隊、憲警等單位100餘人與艦艇，巡防車等與會檢閱。

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羅弘熙表示，2年多來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與中國非洲豬瘟未平，海巡在邊境海防執法上，不敢絲毫鬆懈，結合金門、馬祖等離島岸海單位，同步展開岸海擴大威力掃蕩勤務，嚴防陸船越界、走私偷渡等不法與防杜疫情與豬瘟境外竄入，確保島內的安全。

羅弘熙表示，農曆春節年假將屆，指示海岸海巡等單位，針對澎湖全島各漁港、空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林進行海陸等巡邏與地毯式搜索及海上掃蕩，全面查緝不法與安檢防疫作為，杜絕疫情傳入，維護澎湖民眾與海域治安。（編輯：黃世雅）1110121