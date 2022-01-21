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北市府總預算案卡關 議會1/24政黨協商續審

2022/1/21 19:25
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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市議會審議台北市政府今年度總預算案，17日起政黨協商，今天為第5天，總預算案未通過。市議會排定24日繼續協商，議程至28日，市府總預算案預估農曆年假前才結束。

北市議會審議北市府今年度總預算案，資料顯示，北市府編列歲出為新台幣1745.32億元、歲入1719.97億元。許多議員認為北市局處編列相關預算，卻未清楚說明，總預算案從17日起，進政黨協商會議至今。

北市議會針對北市府總預算案召開政黨協商會議，今天為第5天，討論包含疫苗及相關防疫用品等經費近28億元、舉辦雙城論壇130餘萬元等預算案，經協商，疫苗及相關防疫用品預算仍待討論，雙城論壇預算擬在大會表決。

議會民進黨團總召梁文傑接受媒體訪問時說，政黨協商會議日期太長，且國民黨未整合黨籍議員意見，就進協商會議討論，民進黨是溝通完成，才由他代表出席，這次政黨協商會議可能是近年時間最長。

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國民黨團書記長王欣儀指出，民進黨其他議員也有出席政黨協商會議，審議北市府預算要很嚴謹，且其他黨團、小黨議員也有參加會議討論，不是因國民黨才讓協商日期延長。

北市議會表示，北市府總預算案政黨協商會議至今是第5天，協商會議延長是為讓議員針對北市府局處相關預算案，可充分表達意見，24日將再次召開政黨協商會議，25日、26日排臨時大會討論。（編輯：張銘坤）1110121

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