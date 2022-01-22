嚴防破口 台南安平八大行業稽查開罰13人

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台南市警局第4分局21日晚上出擊稽查安平區八大行業，查獲4名女性從業人員及9名消費者未施打第2劑疫苗，各依傳染病防治法裁罰新台幣3000元。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月22日

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（中央社記者張榮祥台南22日電）COVID-19疫情持續變化，台南市政府警察局第4分局昨晚出擊稽查安平區八大行業，查獲4名女性從業人員及9名消費者未施打第2劑疫苗，各依法開罰新台幣3000元。

中央流行疫情指揮中心宣布21日起進入八大行業必須接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台南市安平區是台南八大行業重要區域，轄管的台南市警局第4分局昨晚出擊，執行防疫臨檢，嚴防破口。

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第4分局今天發布新聞稿指出，警方昨晚執行安平區舞廳、視聽歌唱及養生館等特種行業防疫臨檢專案，嚴防業者及消費者疏忽而發生防疫破口，共查獲4名女姓從業人員及9名消費者未施打第2劑疫苗，分別開立13張稽查表，各依傳染病防治法裁罰3000元。

第4分局長王子雄表示，防疫臨檢目的就是檢查轄內八大營業場所從業人員、工作人員及消費者，是否遵守防疫規定接種完整第2劑疫苗，不容業者及消費者違反規定，否則將依傳染病防治法開立稽查表告發。（編輯：張芷瑄）1110122