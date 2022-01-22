春節採買年貨 台東中央市場周邊1/29起3天交管

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）因應春節民眾湧入台東市採買年貨，中央市場周邊道路1月29日至1月31日管制小型車以上車輛進入。

年節即將到來，台東市中央市場是台東民眾購買年貨的主要地方，且位在市場前的全聯福利中心台東旗艦店今天開幕，預估春節前幾天將湧入人潮。

台東縣警察局今天發布新聞稿表示，因應春節期間，中央市場採買人潮造成交通問題，1月29日至1月31日，每天上午6時至下午6時實施交通疏導道路管制，民眾注意避開交通壅塞路段，以免影響出門行程。

管制路段包括：台東市中山路段（文化街至信義路）、正氣路段（五權街至光明路）、光明路段（正氣路至信義路），禁止小型車以上車輛進入，但機車可通行（管制區內道路中央可停放機慢車輛）。

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另外，因應中央市場附近大型量販店購物人潮，中山路296巷（中山路至五權街）也實施交通管制，建議車輛由博愛路362巷，右轉更生路13巷駛入，並往中山路駛離，禁止小型車以上車輛由中山路駛入中山路296巷，引發交通壅塞。

台東縣警察局台東分局交通組長董遠展表示，對於妨害行車秩序的違規停車，尤其併排停車，將依法予以告發，以避免造成交通阻塞，希望民眾能遵守員警指揮及管制規定，維護用路人交通順暢，也再次呼籲民眾春節返鄉、外出駕車勿超速、酒後駕車及疲勞駕駛，才能快樂出門、平安回家。（編輯：郭諭儒）1110122