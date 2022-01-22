台東太平溪步道將全線通行 民眾增散步休憩空間

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東市太平溪左岸堤防路堤步道僅剩436公尺尚在施工中，全線通行後台東市民將增添8.9公里的休閒步道。

台東縣長饒慶鈴今天率領建設處團隊視察工程狀況，她表示，太平溪左岸步道設計全長約8.9公里，目前除馬偕路堤步道共436公尺尚在施工中，其餘步道路段已開放供居民休憩散步，待馬偕路堤步道完工，全線開通後，能提供完整的步道空間。

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饒慶鈴提到，台11線往馬偕醫院為民眾平時看診往返或緊急醫療使用道路，縣府去年起投入新台幣3220萬元辦理改善工程，這段水防道路抬昇，並增設步道全長436公尺，改善步道鋪面與兩側增設護欄，大幅提升人行安全，也便利附近台東高中及東海國中通學。

饒慶鈴表示，縣政府積極營造步道休閒環境，除太平溪左岸步道外，並增設豐里橋至新豐里橋段全長約16公里的小環狀步道、及預定在今年中完成的第1鐵路橋至第2鐵路橋段約4.5公里的中環狀步道，將提供光明里及周邊地區有更完整的環狀步道路線，屆時歡迎民眾多加利用。（編輯：郭諭儒）1110122