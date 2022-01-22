本土疫情持續 台東縣醫院長照機構23日起禁止探視

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）本土疫情持續，台東縣政府公告自23日起，醫院和長照機構禁止探視。

台東縣政府今天下午發布新聞，因應國內COVID-19本土疫情，台東縣政府除原有強化管制措施以外，自明（23）日起縣內各醫院及長照機構，除例外情形外禁止探視，解除日期視疫情發展另行公告。

台東縣衛生局表示，長照機構範圍包含一般護理之家4家、長期照顧機構及各類型老人福利機構13家、全日型身心障礙福利機構4家、榮譽國民之家1家、兒少安置及教養機構4家，共計26家。防疫期間請配合規定，建議民眾可採視訊關懷，降低交叉感染風險。

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衛生局表示，隨國內本土病例增加，自1月9日起，全國運動、唱歌、拍照等活動須戴口罩；宴席不得逐桌敬酒敬茶，請民眾務必配合相關措施。

衛生局同時呼籲，近期如有接觸史或腹瀉等疑似症狀者欲就醫時，請配戴醫療口罩前往醫院急診，並主動告知醫師相關接觸史，由醫師評估是否採檢，症狀改善前減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，並主動配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：屈享平）1110122