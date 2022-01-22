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低溫宅配爆量 周春米協調郵局運送屏東蓮霧蜜棗

2022/1/22 17:52（1/22 18:06 更新）
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農曆春節將屆，近期受北部疫情影響，物流公司低溫宅配爆量，民進黨立委周春米（粉色背心者）接獲果農陳情，指屏東被排除在低溫宅配縣市外；經周春米協調，中華郵政願協助運送，以個案配合、早上收傍晚到的方案，提供屏東果農緊急因應。（周春米服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月22日
農曆春節將屆，近期受北部疫情影響，物流公司低溫宅配爆量，民進黨立委周春米（粉色背心者）接獲果農陳情，指屏東被排除在低溫宅配縣市外；經周春米協調，中華郵政願協助運送，以個案配合、早上收傍晚到的方案，提供屏東果農緊急因應。（周春米服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月22日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）農曆春節將至，物流公司低溫宅配業務爆量，民主進步黨立委周春米今天指出，接獲縣內蓮霧、蜜棗農民陳情，指稱屏東縣低溫宅服務配遭暫停；經協調中華郵政後，提供運送服務。

周春米今天透過新聞稿表示，昨天接獲農民陳情，指稱因農曆春節到至，以及遵守勞動基準法等因素，低溫宅配業務再次爆量，物流公司貨物配送進行管控，屏東縣低溫配送服務遭暫停。

周春米表示，農曆春節將至，正是屏東蓮霧、蜜棗盛產期，也是最適合送禮的水果，農民打聽後，發現高雄市大社區的蜜棗仍有低溫宅配服務，感覺屏東農民是次等國民，屏東的水果也遭到歧視。

周春米指出，在接獲陳情的第一時間，立刻聯繫中華郵政公司解決農民煩惱，經協調後，郵政部門也願意幫助運送，以個案配合、早上收傍晚到的方案，提供屏東果農緊急因應的服務。

另外，周春米也與物流公司溝通，將恢復全區域配送。（編輯：戴光育）1110122

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