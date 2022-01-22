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捷運蘆洲站聯開宅管理費漲 北市：吸收部分費用

2022/1/22 18:43
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（中央社記者劉建邦台北22日電）北市議員林亮君表示，捷運蘆洲站聯合開發住宅管理費每坪將調漲新台幣15元，增加租戶負擔且恐違法。北市捷運局指出，租戶適用消保法及住宅租賃定型化契約，將吸收部分管理費。

無黨籍台北市議員林亮君發布新聞資料表示，近期接獲捷運蘆洲站聯開宅多名租戶陳情，指今年將調漲管理費，原本每坪45元，漲至60元，除增加租戶負擔，也可能違反法規。

林亮君說，調資料發現，公部門出租社會住宅等，應適用消費者保護法及住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項，與北市消保官、捷運工程局協調，確認捷運聯開宅適用相關規定，除要求捷運局改善，並檢討其他聯開宅是否有類似狀況。

台北市政府捷運工程局回應指出，捷運蘆洲站聯開宅管理費，原訂定每坪70元，因民國107年對外招收租戶時，戶數不多，管委會為減少租戶負擔，把管理費改為45元。

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捷運工程局表示，聯開宅在去年間租戶達521戶，接近滿租，考量戶數增加且要維護大樓公共設施等狀況，評估管理費漲15元，經請教律師，確定租戶適用消保法及住宅租賃定型化契約，經討論後，決定分擔、吸收調漲管理費的13.5元，租戶僅需付1.5元，後續將視狀況檢討。

捷運工程局指出，捷運蘆洲站聯開宅分別有1至4房型，坪數從20至60坪，僅捷運蘆洲站聯開宅有此狀況，其餘聯開宅管理費未有類似情形。（編輯：張銘坤）1110122

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