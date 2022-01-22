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寒假春節台東學校不開放露營 畢旅延期

2022/1/22 19:21
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（中央社記者盧太城台東22日電）台東縣政府今天晚間宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，台東縣內各級學校自22日起校園不開放民眾露營及參訪，學校畢業旅行延期。

台東縣政府教育處長林政宏今天接受中央社記者訪問表示，面對近期Omicron新型變異株威脅，教育處今天公告所屬學校寒假期間最新防疫原則，即日起至2月10日，縣內各級學校畢業旅行延期辦理，校園也不開放民眾露營及入校參訪，以維護師生健康。

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林政宏表示，寒假期間各國中小及幼兒園遵守下列防疫原則：1、學校畢業旅行延期辦理。2、校園不開放民眾露營及入校參訪。3、校外人士進入校園洽公、參加研習、營隊活動等，需檢附施打2劑疫苗之黃卡，若未接種疫苗或第2劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。4.寒假期間請學校師生共同遵守防疫規範，並於開學後回報縣外旅遊史。

未說明部分則依目前防疫規定辦理，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。（編輯：黃世雅）1110122

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