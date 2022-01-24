高雄三民再添1社宅 「美都安居」動土可供325戶

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄三民區「美都安居」社會住宅今天動土，提供325戶住宅。高雄市副市長史哲說，過去社宅數量不足，現在要急起直追，與內政部國家住都中心合力推1萬戶社宅，陸續動工興建。

美都安居今天舉行動土典禮，史哲與內政部政務次長花敬群等人出席。

美都安居位在德利街與德旺街口，西側為中都濕地公園，依國家住都中心規劃，將興建地上14層、地下3層，提供325戶住宅，也規劃日照中心、幼兒園及店鋪，滿足老、中、青等族群需求，並提供住戶及周邊居民更完善的生活服務機能。

史哲表示，為實現居住正義，市府規劃興建社會住宅、擴大青年租金補貼、市民首購低利貸款、課徵囤房稅等多元配套政策，其中社會住宅是重要一環。預計3至4年內可以達成1萬戶社宅目標，保障青年及弱勢民眾居住權益。

高雄市政府推動社會住宅，去年至今，已有6處社宅動土興建，包含左營區崇實安居、鳳山區的鳳松安居及鳳誠安居、三民區的明仁好室、美都安居、新都社宅。（編輯：郭諭儒）1110124