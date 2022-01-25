港女產後大出血成植物人 夫控疏失中市府協助調處

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）1名從香港嫁來台灣的女子去年在台中市某家婦產科診所生產時，因為產後大出血最後成為植物人，女子丈夫控訴診所醫療疏失，台中市政府今天表示，將協助召開調處會議。

女子的丈夫在臉書「爆料公社公開版」發文指出，太太懷孕後定期在台中市一家婦產科診所產檢，但生產後因子宮收縮不良發生大出血，雖然緊急摘除子宮保住一命，太太因為大出血造成缺氧性腦病變，而成了植物人。

女子丈夫在文中控訴診所處置過程疏失，讓原本應該美好的家庭全毀了，他說，診所安排太太轉院，在等待救護車過程中，太太仍然持續失血，但診所醫師都沒做任何止血及輸血的處置，救護車抵達後，太太虛弱跟他道別「我要走了，希望你能好好照顧寶寶。」

女子丈夫表示，抵達台中榮總急診室時，太太意識已非常薄弱，由產科醫療團隊接手，緊急進行輸血約1萬cc，而由於失血量太大，醫師告知必須緊急手術摘除子宮才能保命，雖然最後保住一命，卻因大量出血造成的缺氧性腦病變，醫師告知屬於腦損傷的末期患者，也就是病情嚴重的植物人，恢復機會不大。

他在文中質疑這間婦產科診所緊急應變能力不足，「從婦產科診所到台中榮總僅須3到5分鐘車程，但整個事發到轉送的過程卻用了約40分鐘，著實令人不解？」

對此，台中市衛生局表示，此案涉及醫療糾紛爭議，衛生局設有醫療糾紛調處管道，民眾可向衛生局申請或向台中市醫師公會、區公所申請調解。

衛生局指出，全案已接獲民眾陳情，並依流程寄送醫療糾紛調處申請表及委託書給民眾，後續將追蹤並於接獲民眾提出的申請表後，盡速協助召開調處會議。（編輯：謝雅竹）1110125