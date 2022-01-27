迎虎年 南高首度跨域辦集章換福袋活動

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台南、高雄兩市首度跨域舉辦「台南x高雄 雙城歡喜迎財神」集章活動，結合台南17間廟宇、3個燈會地點、高雄20間廟宇，民眾在活動期間只要收集台南2個章及高雄2個章，就可在指定地點兌換1個限量福袋。圖為台南限量福袋內容物。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月27日

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（中央社記者張榮祥台南27日電）迎虎年，台南、高雄首度跨域舉辦「台南x高雄 雙城歡喜迎財神」集章活動，結合台南17間廟宇、3個燈會地點、高雄20間廟宇，民眾只要在這些地方集滿4個章，就可兌換限量福袋。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南、高雄雙城舉辦歡喜迎財神集章活動，民眾只要於1月28日至2月16日到台南20個及高雄20個指定廟宇祈福或燈會旅遊後，以紙本集章，收集到台南2個章及高雄2個章，就可在指定地點兌換1個限量福袋。

限量福袋總數7600份，台南、高雄各3800份，台南福袋內容有過完香爐的「平安符」（內有崁頂福安宮錢母）、媽祖賜福、成功爆米花及魚頭君口罩。

參與活動的台南廟宇及燈會地點，分別是小南天福德祠、六合境油行尾福德爺廟、仁厚境福德祠、六合境大埔福德祠、佛頭港景福祠、台灣祀典武廟、開基武廟、鎮轅境頂土地公廟、總祿境下土地廟、金龍殿、南鯤鯓代天府、聚波亭大眾廟、鹽水武廟、崁頂福安宮、仁德十三甲武德宮、龍崎文衡殿、歐汪文衡殿等17間廟宇，及龍崎光節-空山祭、鹽水月津港燈節、普濟燈會等3個燈會場域。

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高雄參與活動廟宇，包括高雄關帝廟、旗山天后宮、岡山壽天宮、高雄意誠堂關帝廟、鳳山文衡殿、港口慈濟宮、文武聖殿、大港保安宮、覆鼎金保安宮、三塊厝興德團、褒忠義民廟、龍池宮、萬興宮、鳳山鎮安宮仙公廟、鳳山天公廟、五龍山鳳山寺、東林福德廟、東照山關帝廟、楠梓天后宮、鼓壽宮等20間廟宇。

台南福袋指定兌換地點在台南車站旅服中心、原合同廳舍旅服中心、安平旅服中心、新營車站旅服中心、無米樂旅服中心、月之美術館旅服中心。高雄兌換地點在高鐵左營站旅服中心、高雄車站旅服中心、田寮月世界遊客中心、中外餅舖-棋餅文創館、航空教育展示館1樓出入口服務台、棧貳庫KW2服務台。各兌換點每日限量30份。（編輯：黃世雅）1110127