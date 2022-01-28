天元宮三色櫻夜秀浪漫 新店花園新城粉紅追雪

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北各地櫻花盛開，新店花園新城粉櫻怒放，淡水天元宮後山三色櫻適合夜間浪漫約會；石碇區碇格路沿線不少櫻花展現打卡美景，石碇二格公園的櫻花含苞待放，正準備迎接新春。

淡水天元宮是新北市著名賞櫻景點之一，新北市府綠美化環境景觀處今天以新聞稿表示，與天元宮合作辦「2022新北櫻花稼期」賞夜櫻活動，展期至2月6日，燈廊點亮後山三色櫻花林，形成獨特景觀。

景觀處表示，三色櫻為台灣山櫻與日本品種嫁接成，因花瓣隨花開有白色、粉紅及暗紅色而命名。每年約農曆春節前1星期進入花期，春節迎來盛開美景。

天元宮總幹事李碧霞表示，受氣候影響，預估1月31日除夕滿開，每天開放時間延長至晚上8時，夜間賞櫻可避開白天賞花人潮，除減少群聚更可體會不同的浪漫風情；民眾務必配合指引，全程戴好口罩、維持社交距離。

新北還有許多知名賞櫻景點，新店區最著名的賞櫻景點新烏路上的花園新城，社區入口一整排緋寒櫻與八重櫻已接近全部盛開。中央社記者23日現場觀察，粉嫩花朵繽紛燦爛，偶而風吹花落，有如粉紅雪般，吸引許多路過車輛駐足觀賞，也有不少人專程前往賞花、拍照、打卡。

若循著新店往宜蘭的台9線前行，石碇區二格公園的櫻花正等待春節期間迎賓，點點花苞展現嬌羞模樣。二格路是愛花民眾的秘境，記者沿著二格公園步道轉進二格路前行，在山區千迴百轉，雲霧飄渺間進入粉紅世界，展現不同於都會的風貌。

從二格路銜接碇格路（北47線）後往北宜公路前進，路旁與民宅前一排的櫻花有的盛開得非常漂亮、有的花開近5成、有些落英繽紛，粉紅色櫻花開滿枝頭，妝點山間小徑；農曆春節前後，適合民眾郊遊踏青。

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中和區烘爐地的台灣山櫻花期較早，已陸續綻放，適合追櫻、祈福、健行。夜景與福德宮交相輝映，別有一番風采，為新北市賞櫻祕境。

景觀處表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，除山櫻花、三色櫻、八重櫻、河津櫻等，還有接續開花的吉野櫻，三芝區青山路沿二坪頂段、烏來區瀑布公園、烏來區西羅岸路、坪林區大林里、平溪區汐平路，及雙溪區雙泰產業道路，都可覓得櫻花芳蹤。花況資訊可追蹤「賞花快報」臉書粉絲專頁。（編輯：郭諭儒）1110128

新北市淡水天元宮是著名賞櫻景點，市府與天元宮合作舉辦「2022新北櫻花稼期」賞夜櫻活動，黃昏時分的櫻花與天空相映，呈現魔幻美感。（新北市政府綠美化環境景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月28日

新北市石碇區碇格路旁的粉紅色櫻花28日開滿枝頭，妝點山間小徑，農曆春節前後，適合民眾郊遊踏青。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月28日