春節往台東墾丁掌握2措施 警加強取締投機駕駛人

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春節連假即將登場，屏東枋寮警方28日呼籲，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，警方將持續加強取締違規行駛機慢車道及違停車輛，駕駛人務必遵守交通規則，以維護行車安全及順暢。（屏東枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）春節連續假期明天開始，往返台東、墾丁必經的屏東枋寮鄉5岔路口，警方採取調撥車道與分流2大措施，紓解車潮。此外，針對投機駕駛行駛慢車道加強取締。

春節連續假期自1月29至2月6日為期9天，尤其枋寮水底寮的5岔路口匯集台1線及台17線車流，是要往返墾丁、台東觀光必經之路，今年春節連假屏東墾丁住房率普遍達8成，警方因應較大車流，採取交通措施紓解。

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枋寮分局交通組巡官鍾易宸表示，因應台1線436.5公里至445.5公里車多路段，視車流狀況，調撥1條車道供車流行駛；分流措施則是當南下車流增加時，引導車輛往屏南路行駛、北上車流則是分流往沿山公路替代道路行駛。

枋寮警方呼籲，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，駕駛人有時為求方便，違規行駛機慢車道，容易發生車禍案件，警方連續假期持續加強取締違規行駛機慢車道及違停車輛，駕駛人務必遵守交通規則以維護行車安全及順暢。（編輯：黃世雅）1110128