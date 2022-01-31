場地安全需求高 身障者盼有專屬運動空間

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市政府積極推廣全民運動，但對許多身障者而言卻是難以企及的嚮往。身障團體指出，身障者對場地安全的需求高，且需要適合自身狀況的器材，盼政府能積極建置，創造共融。

台北市體育局在民國108年成立身心障礙者巡迴運動指導團，鼓勵身障者走出家門、培養運動習慣。但相較新北市、台南市已有身障者專屬體適能中心，台北市的身障者即便跨越心理藩籬，仍會碰到尋覓不到適合場地的問題。

因遺傳性視網膜病變導致視力受損的張小姐說，運動可以增進身心健康，她一直鼓勵身邊朋友要出來運動，不要因為眼睛不方便就窩在家裡，但大部分運動場域的地板會凹凸不平、空間散布柱子，對視障者很危險。

張小姐指出，對初學者來說，有教練的指導非常重要，一般健身房雖然有巡場教練，但大部分都沒有遇過視障者，不知道怎麼用清晰口語描述、帶領視障者運用到正確肌肉。

小兒麻痺的謝小姐說，隨著年紀漸長，手、腳都會萎縮，還有肌少症的問題，身障朋友更要加強身體鍛鍊，但即便是小兒麻痺者，個體間有許多差異，所以教練有辦法針對不同狀況給予適當指導很重要，寧願做少但正確，也不願做多但錯誤。

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會秘書長王雅民表示，就像一般人，身障者在嘗試運動時，通常會碰到不知道從哪裡開始的問題，需要有人指導哪些器材適合使用、如何使用。

王雅民指出，即便身障者鼓起勇氣踏入一般健身房，也不見得有適合的器材，且巡場教練可能因為沒碰過身障者，不知道怎麼教，變成雙方都在害怕。

王雅民說明，身障專屬體適能中心會購買專用的健身器材，並以方便輪椅定位使用的方式配置，這類器材以電腦及面板控制，相較一般器材是以插銷或搬槓片的方式調整重量，對身障者來說更為友善。

王雅民表示，為身障者打造的運動器材調整重量可以用100公克為單位，比起一般器材都是1公斤起跳相對安全，而且使用者不需移動即可調整，降低抓不準重量因而受傷的風險，也適合初學者及銀髮族。

王雅民說，這類器材雖然單價較高，但任何有需要的族群或一般民眾都可以使用，不僅是為身障者而打造，可以達到真正的共融，希望台北市能見賢思齊。

王雅民指出，協會曾多次向市府倡議打造適合身障的運動空間，市府則回應會先規劃優先使用器材或優先使用區，但對身障者而言，優先使用不是重點，而是要有教練指導、動線規劃等配套措施，例如輪椅族著重空間配置、視障者需要點字板等。

台北市體育局表示，目前各區運動中心設計定位都是全客層的運動場館，鼓勵各族群共融使用現有運動資源，且提供身心障礙者及1名陪伴者全時段健身房、游泳池免費入場，並以營造友善多元族群運動空間為努力目標。

體育局指出，為提供身障者更友善的運動空間，已請運動中心3月31日前於健身房規劃優先使用器材或優先使用區，且須搭配場地動線，並有巡場教練與工作人員提供諮詢協助，讓身障者選擇適合使用的設施或器材現場。

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體育局進一步表示，今年辦理優先定約的運動中心契約，已列入「增設通用性設施設備或器材」相關條文，未來辦理重新招商作業時，會將此列入期初投資項目，要求廠商先購置這類器材，並搭配身心障礙者巡迴運動指導團長期深耕，從軟、硬體多面向共同建構友善運動環境。

此外，體育局指出，已規劃新設「新生公園複合式運動場館」，裡頭會有部分融合輪椅夢公園概念，提供輪椅族群朋友更完善的運動規劃。（編輯：戴光育）1110131