走春遊苗栗 山海人文體驗魅力農村

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣政府結合產業、生態及在地食材料理，推薦特色農旅路線，包含「漫苗海岸」、「山城體驗」及「人文風情」主題，吸引遊客走春體驗苗栗農村魅力。

苗縣府農業處說，「山城體驗」走進鄉間坐看雲海、山嵐是最棒的自然饗宴，三義鄉雙潭社區農業發達，有許多在地特色文化體驗活動，像陶藝手拉胚DIY、客家擂茶、木頭臉譜彩繪及生態步道等；西湖鄉五湖社區有名聞遐邇西湖伯朗大道，「黃金一路」環鄉小徑保留純樸鄉間風情；以盛產紅棗聞名的公館鄉是必遊經典小鎮，開礦社區可探訪古油井及礦業文化歷史。

苗栗繼取得國際「慢城」認證後，延續慢活精神，展開海岸「慢魚」運動，以友善海洋方式推廣沿海風光，讓更多人發現海線鄉鎮農村美。

農業處表示，竹南鎮崎頂社區車站階梯很像日本動畫電影「你的名字」浪漫場景，吸引許多粉絲及遊客朝聖；漫步苑裡鎮山腳社區，紅磚瓦厝磚雕藝術與稻田彩繪盡收眼底，還可認識傳統藺草編織藝術；循海味走，苑港漁港日落夕陽、夜晚彩虹橋燈光絢麗奪目。

此外，苗栗多元族群及多樣地理環境，發展出豐富人文風貌。

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南庄鄉蓬萊溪是縣內首條封溪護魚保育溪流，護魚步道沿途動、植物生態豐富，是寓教於樂的最佳生態教室；蓬萊社區內食農教育小旅行，體驗農夫樂趣與辛勞；有「水果王國」之稱的卓蘭鎮四季有不同蔬果採摘體驗；獅潭鄉新店社區充滿客家風情、保留純樸樣貌，寧靜又純樸的新店老街結合鳴鳯古道、觀魚步道、河濱公園及獅潭茶街等。

農業處表示，農村旅遊是輕旅行最佳選擇，相關農遊資訊可到「休閒農業苗栗旅遊網」網站及社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「苗栗休閒農業趴趴走」查詢。（編輯：李明宗）1110201