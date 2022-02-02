北市助社企擴大影響力 推動城市永續發展

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（中央社記者劉建邦台北2日電）「社會企業以商業模式改善社會議題」，北市府中小企業輔導中心執行長林宣政說，規劃措施協助社會企業，盼擴大社企影響力，才能解決社會及環境等問題，推動城市永續發展目標。

台北市政府產業發展局科技產業服務中心設有中小企業輔導服務中心，負責研擬招商策略及科技產業政策、產學合作事項等服務，其中包含協助社會企業。

林宣政受訪時指出，外界對社會企業概念及形象較為模糊，社會企業是透過獨特、新創等方式解決社會問題及議題的公司，像協助弱勢團體等，並以商業模式在市場生存。

他認為社會企業若可擴大營運，增加影響力，才能解決更多社會及環境等問題，也能兼具推動城市經濟發展與永續循環目標。

林宣政指出，社會企業成功要素就是解決社會問題外，商品也能獲取消費者青睞，關鍵在於擴大社會企業影響力及提升商業價值，北市府已著手協助多家社會企業。

他說，社會企業常遇到困境是在理想與營利間拉扯，像推動「台北好社企」推廣輔導計畫，內容包含客製化輔導社會企業、協助定義社會企業使命及調整營運模式等，盼讓社會企業可永續經營。

北市府也協助社會企業與知名大型企業公司媒合，盼強化社會企業競爭力，林宣政進一步表示，規劃社會企業變成品牌等計畫，每年會輔導遴選優秀社會企業，且邀主流企業參與挑戰賽，盼提升社會企業未來發展。

他說，社會企業也需要營運資金，北市首創專屬社會企業優惠融資專案貸款，民國106年開辦至今，已協助27家社企取得融資資金。

林宣政表示，除提供貸款，也規劃強化社會企業經營體質措施，像以營運資金輔導80家社會企業多元發展，議題涵蓋如食農創新、環境保護、就業促進、醫療照顧等，不僅提高社會企業總營收，也增加到社會企業工作員工數。

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他舉例，食農創新議題部分，協助社會企業岩生築見與知名速食平台合作開發雞肉食品，讓消費者安心享用在地美味，能支持偏鄉部落經濟發展。

還有如社會採購議題，協助知名超商結合Story Wear、綠色冀泉、環境友善種子、勝利廚房、仁舟社會企業等5家社會企業，提供消費者循環包裝材料與社會企業產出商品，讓民眾多種新選擇，能提升社會企業影響力。（編輯：方沛清）1110202

社會企業Story Wear透過回收牛仔褲布料，與弱勢團體合作，由弱勢團體拆解及拼接原廢棄布料，用手工重製成新產品販售，減少庫存及達到性別友善。（Story Wear提供）中央社記者劉建邦傳真 111年2月2日

北市府中小企業輔導中心執行長林宣政說，規劃措施協助社會企業，盼擴大社企影響力，才能解決社會及環境等問題，推動城市永續發展目標。圖為北市產業局舉辦活動。（北市產業局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年2月2日