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屏東總圖提早開館 邀返鄉遊子參觀森林中圖書館

2022/2/3 13:42（2/3 15:21 更新）
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「屏東最美總圖初三就開館，你來了嗎？」屏東縣長潘孟安3日在臉書宣布總圖開館，他說，提早在初三開館，是要讓返鄉的遊子也能來看看森林中總圖的魅力。（屏東縣政府提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月3日
「屏東最美總圖初三就開館，你來了嗎？」屏東縣長潘孟安3日在臉書宣布總圖開館，他說，提早在初三開館，是要讓返鄉的遊子也能來看看森林中總圖的魅力。（屏東縣政府提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月3日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）「屏東最美總圖初三就開館，你來了嗎？」屏東縣長潘孟安今天在臉書宣布屏東總圖開館，他說，提早在初三開館，是要讓返鄉遊子也能來看看森林中的總圖魅力。

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被喻為「森林中圖書館」的屏東總圖，已成網美打卡及遊客觀光景點，潘孟安今天在臉書（Facebook）發文表示，超過3000本英文繪本等新書上架，先來先看，提早在初三開館，「讓返鄉的朋友也能來看看森林中的總圖魅力」。

潘孟安表示，文化處各館舍也在今天同步提前開館，「歡迎大家走進來」，開館時間初三、初四從上午10時至下午6時，初五恢復為上午9時至下午9時，閉館期間歸還書籍，可多利用24小時還書得來速或南側（生態池）還書機。（編輯：張雅淨）1110203

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