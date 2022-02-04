桃園家扶盼增寄養家庭 讓弱勢兒成長路不孤單

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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園家扶中心與桃園市政府合作，媒合有意願的「寄養家庭」。社工楊松桓說，寄養家庭能做的是陪孩子走一段路，讓孩子成長過程不孤單，上線前要受訓，希望更多人加入。

桃園家扶中心民國74年起承接桃市府寄養家庭服務，至今服務超過1000名有需求的兒少，目前合格寄養家庭共約89戶；家扶中心每年辦招募會，讓有志者申請。

楊松桓告訴中央社記者，當寄養家庭不簡單，不是只提供孩子吃住就好，還要參與孩子求學，甚至是特殊醫療需求、心理諮商等，項目繁雜，如果沒受特殊訓練，對一般家庭而言是沉重負擔。

楊松桓說，雖一開始就會告知寄養家庭的辛苦，但每年招募會後，都會有家庭在受訓過程、甚至接手第一個孩子後決定放棄，而堅持下來的家庭，許多一承擔就是20幾年。

楊松桓表示，家扶中心會依孩子需求、年齡、性別及特質等，媒合適合家庭，如有就醫需求、要常到醫院的孩子就會找時間較彈性、能配合的家庭；有遭性侵背景的小孩，就儘量避開有兄長的家庭，以免孩子回想起過去傷害。

楊松桓說，每個從寄養家庭走出的孩子，都有不同的路要走，「寄養家庭能做的是陪孩子走一段路，讓孩子的成長過程不孤單」。目前桃園在等待寄養家庭的小孩仍有數十人，一直以來寄養家庭從沒足夠過。

楊松桓表示，評選寄養家庭時最重要的非家長學歷、經濟條件，而是是否喜歡小孩、溫暖，願跟團隊、社工合作且有學習的心。

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楊松桓說，寄養家庭和原生家庭不會直接接觸，而寄養過程中，除非原生家庭狀況非常糟糕，逢年過節都會評估是否讓孩子返家相聚。

楊松桓表示，寄養家庭每年要學習進修，邊做邊學，縣市政府一直以來也很重視資源協助，給寄養家庭用於孩子生活費的補助這幾年也有增加。寄養家庭條件上，單親者也可申請，目前以雙薪和年長家庭居多，希望更多人加入。（編輯：李明宗）1110204