嘉縣2月底前打COVID-19疫苗第1、2劑 贈200元禮券

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嘉義縣政府8日指出，18歲以上民眾在2月28日前接種第1、2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，就可獲價值新台幣200元禮券或等值好禮，呼籲民眾踴躍接種疫苗。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣衛生局今天表示，18歲以上民眾2月底前接種第1、2劑COVID-19疫苗，可獲200元禮券或等值好禮，並持續開放衛生所、合約院所電話預約接種服務，衝高疫苗涵蓋率。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，18歲以上民眾2月28日前接種第1、2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可獲新台幣200元禮券或等值好禮。

衛生局長趙紋華接受中央社記者電訪表示，原本送200元禮券或等值禮品活動只到1月底，配合中央政策延至2月底，衝高疫苗涵蓋率。

趙紋華說，持續開放衛生所、合約院所電話預約接種服務，想施打疫苗的民眾，透過預約可以隨到隨打；另鼓勵75歲以上長者接種，衛生所加開定點村里巡迴接種服務。

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趙紋華指出，目前嘉義縣疫苗涵蓋率第1劑79%、第2劑71.4%，其中75歲以上長者第1劑僅達72.7%、第2劑65.1%；目前國內疫情不穩，打疫苗才能打造基礎保護力，長者及具慢性病患者是COVID-19重症與死亡的高風險族群，接種疫苗可大幅降低疾病負擔。

COVID-19公費疫苗1922平台第22期自2月9日起，採預約分流時程，開放民眾預約接種疫苗追加劑，施打時程為2月14日至2月20日。衛生局呼籲鄉親儘快完成第3劑接種，保護自己及他人。（編輯：陳仁華）1110208